陸上中長距離女子の田中希実（ニューバランス）は２２日、東京・国立競技場で行われた東京選手権の女子１マイルに出場し、日本新記録となる４分３２秒７３で優勝した。従来の記録は２００２年に田村育子がマークした４分３４秒８１。

１５００メートルなどの日本記録も持つ田中は「もう少し上のタイムを狙いたかったが、自分の走りに集中して、気持ち良く走り切ることができた」と振り返った。

田中は２月に米ボストンでの室内競技会で４分２８秒９４をマークしており、今後はこの記録が日本新として公認される可能性がある。