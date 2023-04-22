首位の町田敗れる Ｊ２
2023年04月22日17時51分
明治安田Ｊ２リーグは２２日、各地で第１１節の５試合が行われ、前節首位の町田は甲府に０―１で敗れた。甲府は勝ち点２０で暫定４位に浮上。
長崎は秋田を４―２で下して暫定３位となった。東京Ｖは山形に競り負け、清水は大宮に快勝。岡山―山口は引き分けた。
首位の町田敗れる Ｊ２
2023年04月22日17時51分
明治安田Ｊ２リーグは２２日、各地で第１１節の５試合が行われ、前節首位の町田は甲府に０―１で敗れた。甲府は勝ち点２０で暫定４位に浮上。
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