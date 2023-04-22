日本ハムは六回、野村の２点二塁打とマルティネスの中前打で３点を先制。七、八回にも１点ずつ加えた。上沢は八回途中８安打３失点で２勝目。河野、宮西とつないで逃げ切った。楽天は八回に２点差まで追い上げたが、及ばなかった。