西武が逆転勝ち。１点を追う八回にマキノン、児玉の適時打で２点を奪い、九回は中村の二塁打で１点を加えた。高橋は２失点、８奪三振、無四球と好投し、３年ぶりの完投で３勝目。オリックスは投手陣が粘り切れず、連勝は３で止まった。