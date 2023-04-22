ロッテが零封勝ち。五回に平沢の右前打と押し出し四球、敵失で３点を先制。七回に友杉の右前打、安田の二塁打などで３点を加えた。西野は球に切れがあり、７回２安打無失点で開幕３連勝。ソフトバンクは投打ともに振るわず、４連敗。