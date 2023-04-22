国内感染、新たに１万７１６人 前週比２１００人増―新型コロナ
2023年04月22日20時41分
国内では２２日、新たに１万７１６人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の土曜日と比べ約２１００人増えた。新たな死者は２３人、重症者は５６人で前日から３人減った。
東京都は新たに１４７７人の感染を確認。前週土曜日と比べ２８０人増加した。新たな死者は３人。都基準による重症者は前日と同じ４人だった。
国内感染、新たに１万７１６人 前週比２１００人増―新型コロナ
2023年04月22日20時41分
国内では２２日、新たに１万７１６人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の土曜日と比べ約２１００人増えた。新たな死者は２３人、重症者は５６人で前日から３人減った。
東京都は新たに１４７７人の感染を確認。前週土曜日と比べ２８０人増加した。新たな死者は３人。都基準による重症者は前日と同じ４人だった。
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