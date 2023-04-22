広島が零封勝ち。四回に敵失と西川の２ランで３点を先取。床田はテンポ良く投げ、７回無失点で２勝目。九回を締めた栗林が７セーブ目。ＤｅＮＡは今季初登板の大貫が要所で踏ん張れず、打線は八回無死満塁の逸機が痛かった。