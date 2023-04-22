阪神が３連敗を免れた。村上は制球、球の切れともに良く、五回１死まで完璧に抑え、プロ初勝利を１０奪三振の２安打完封で飾った。打線は六回に近本の三塁打などで２点を先取した。中日は高橋宏が好投したが、打線が二塁も踏めなかった。