セ・リーグ公示（２２日） プロ野球
2023年04月22日16時17分
【出場選手登録】▽ヤクルト・山崎晃大朗外野手▽巨人・松原聖弥外野手
【同抹消】▽ヤクルト・丸山和郁外野手▽巨人・重信慎之介外野手（再登録は５月２日以降）
セ・リーグ公示（２２日） プロ野球
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