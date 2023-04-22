競泳日本代表でイトマン系列の所属選手が２２日、東京都内で７月の世界選手権福岡大会に向けた練習を公開し、２０２１年東京五輪女子個人メドレー２冠の大橋悠依、男子背泳ぎで８大会連続世界選手権代表の入江陵介（ともにイトマン東進）らが泳ぎ込んだ。

大橋は種目を２００メートル個人メドレーに絞って福岡大会に臨む。夏の本番をにらみ、「世界選手権に向けて頑張ることが（パリ）五輪につながる」と決意をにじませた。

入江はリレー種目の出場に意欲を示した。近年の日本勢が表彰台から遠ざかっていることに危機感を募らせており、「この種目でもメダルを狙えることを伝えていきたい」と力強く話した。