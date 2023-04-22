＜セ＞

巨 人 ４－２ ヤクル（終了、神宮）

阪 神 ２－０ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）

ＤｅＮ ０－３ 広 島（終了、マツダスタジアム）

＜パ＞

日ハム ５－３ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）

ソフト ０－６ ロッテ（終了、ゾゾマリン）

西 武 ４－２ オリッ（終了、京セラドーム大阪）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ