北朝鮮ミサイル迎撃準備を命令 浜田防衛相
2023年04月22日13時39分
浜田靖一防衛相は２２日、北朝鮮の弾道ミサイルに対する破壊措置の準備を自衛隊に命令した。北朝鮮が「軍事偵察衛星」の完成を発表し、金正恩朝鮮労働党総書記が打ち上げを指示したことを踏まえた対応。
北朝鮮ミサイル迎撃準備を命令 浜田防衛相
2023年04月22日13時39分
浜田靖一防衛相は２２日、北朝鮮の弾道ミサイルに対する破壊措置の準備を自衛隊に命令した。北朝鮮が「軍事偵察衛星」の完成を発表し、金正恩朝鮮労働党総書記が打ち上げを指示したことを踏まえた対応。
こんな記事も
政治用語
政治
北朝鮮ミサイル迎撃準備を命令 浜田防衛相(04/22 13:39)
首相動静（４月２２日）(04/22 12:27)
感染症で首相権限強化 危機管理庁設置、改正法成立(04/22 07:28)
入管法改正案、修正協議入り 立民も参加、党内混乱(04/22 07:27)
衆参５補選、２３日投開票 与野党、激戦区てこ入れ(04/22 07:24)
後半戦２３日投開票 市区町村長・議員選―統一選(04/22 07:19)
ロシア、千島連盟「好ましからざる団体」 墓参再開など困難に(04/22 00:44)
首相動静（４月２１日）(04/21 22:11)
領域落下予測、ブースター捕捉か 北朝鮮は新型ＩＣＢＭ発射―防衛省(04/21 21:24)
岸田氏は「米国に従順」 ウクライナ訪問で前ロシア駐日大使(04/21 21:19)
韓国、日本を優遇国に 当局間で協議加速(04/21 21:09)
「フランスは太平洋国家」 横須賀寄港の司令官会見(04/21 19:48)
浜田防衛相の豪州訪問中止(04/21 18:34)
賢人会議「ＮＰＴ体制強化を」 準備委に向け提言(04/21 18:28)
難民申請、回数制限に賛否 入管法改正案で参考人質疑―衆院法務委(04/21 18:23)
岸田首相の真榊奉納に反発 中国外務省(04/21 17:49)
スーダン停戦「履行求める」 松野官房長官(04/21 17:40)
「同性婚の父」と意見交換 超党派議連、機運醸成狙い(04/21 17:18)
府省の７割「定員不足」 超勤でアンケート―人事院(04/21 17:15)
岸田首相、靖国に真榊奉納 高市経済安保相が参拝―春季例大祭(04/21 17:10)
チャットＧＰＴ活用へ検討チーム 「板橋生まれ」誤答も―小池都知事(04/21 15:58)
玉木氏の立民批判に反発 「自民を喜ばせる」―泉代表(04/21 15:26)
米フロリダ州知事が訪日へ 大統領有力候補、岸田首相とも会談(04/21 14:19)
空自輸送機、きょう午後に出発 スーダン邦人退避(04/21 14:03)
衆院に岸田首相殺害予告メール(04/21 13:16)
「感染症統括庁」９月にも発足 改正コロナ特措法成立(04/21 13:03)
「国際仲裁」活性化、改正法が成立 暫定命令に強制力(04/21 12:59)
維・国、与党と修正協議へ 原発「６０年超」運転法案(04/21 12:56)
ローカル鉄道再編で協議会 国が関与、改正法成立(04/21 12:55)
高市氏が靖国参拝(04/21 12:29)