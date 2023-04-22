２３日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年04月22日13時29分
▽楽天・岸―日本ハム・上原（楽天モバイルパーク宮城）
▽ロッテ・種市―ソフトバンク・大関（ゾゾマリン）
▽オリックス・山下―西武・エンス（京セラドーム大阪）
２３日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年04月22日13時29分
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