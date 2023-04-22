パ・リーグ公示（２２日） プロ野球
2023年04月22日12時38分
【出場選手登録】▽オリックス・コットン投手、阿部翔太投手▽楽天・荘司康誠投手▽日本ハム・細川凌平内野手
【同抹消】▽ソフトバンク・又吉克樹投手、武田翔太投手▽日本ハム・石川直也投手、清宮幸太郎内野手（再登録は５月２日以降）
パ・リーグ公示（２２日） プロ野球
2023年04月22日12時38分
【出場選手登録】▽オリックス・コットン投手、阿部翔太投手▽楽天・荘司康誠投手▽日本ハム・細川凌平内野手
【同抹消】▽ソフトバンク・又吉克樹投手、武田翔太投手▽日本ハム・石川直也投手、清宮幸太郎内野手（再登録は５月２日以降）
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