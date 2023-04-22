【出場選手登録】▽オリックス・コットン投手、阿部翔太投手▽楽天・荘司康誠投手▽日本ハム・細川凌平内野手

【同抹消】▽ソフトバンク・又吉克樹投手、武田翔太投手▽日本ハム・石川直也投手、清宮幸太郎内野手（再登録は５月２日以降）