シェブロン女子ゴルフ・談話
2023年04月22日11時41分
◇すごく悪かった
畑岡奈紗 今年一番と言っていいくらい、ショットがすごく悪かった。距離感も合わず、ストレスのたまる一日だった。
◇悔しい
古江彩佳 すごく悔しい。距離が長く、難しいコース。調子が良くない状態では修正し切れなかった。
◇苦しかった
勝みなみ 苦しかった。アイアンショットがあまりいい感じで打てなかったので、スコアを伸ばせなかった。（時事）
シェブロン女子ゴルフ・談話
2023年04月22日11時41分
◇すごく悪かった
畑岡奈紗 今年一番と言っていいくらい、ショットがすごく悪かった。距離感も合わず、ストレスのたまる一日だった。
◇悔しい
古江彩佳 すごく悔しい。距離が長く、難しいコース。調子が良くない状態では修正し切れなかった。
◇苦しかった
勝みなみ 苦しかった。アイアンショットがあまりいい感じで打てなかったので、スコアを伸ばせなかった。（時事）
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