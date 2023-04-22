◇すごく悪かった

畑岡奈紗 今年一番と言っていいくらい、ショットがすごく悪かった。距離感も合わず、ストレスのたまる一日だった。

◇悔しい

古江彩佳 すごく悔しい。距離が長く、難しいコース。調子が良くない状態では修正し切れなかった。

◇苦しかった

勝みなみ 苦しかった。アイアンショットがあまりいい感じで打てなかったので、スコアを伸ばせなかった。（時事）