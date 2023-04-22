２１日の日本選手 米大リーグ
2023年04月22日08時19分
▽カブス・鈴木 ドジャース戦に４番右翼で出場し、一回に適時二塁打を放って４打数２安打２打点、１四球、１三振。打率３割７分。（時事）
２１日の日本選手 米大リーグ
2023年04月22日08時19分
▽カブス・鈴木 ドジャース戦に４番右翼で出場し、一回に適時二塁打を放って４打数２安打２打点、１四球、１三振。打率３割７分。（時事）
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