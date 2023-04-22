遠藤航が今季４点目 独サッカー
2023年04月22日07時42分
【バルセロナ時事】サッカーの欧州各国リーグは２１日、各地で行われ、ドイツ１部でシュツットガルトの遠藤航は敵地でのアウクスブルク戦にフル出場し、後半３３分に今季リーグ戦４点目を決めた。同僚の伊藤洋輝もフル出場し、試合は１―１で引き分けた。
ポルトガル１部ではカザピアの相馬勇紀がブラガ戦で後半途中に退き、チームは０―１で敗れた。
遠藤航が今季４点目 独サッカー
2023年04月22日07時42分
【バルセロナ時事】サッカーの欧州各国リーグは２１日、各地で行われ、ドイツ１部でシュツットガルトの遠藤航は敵地でのアウクスブルク戦にフル出場し、後半３３分に今季リーグ戦４点目を決めた。同僚の伊藤洋輝もフル出場し、試合は１―１で引き分けた。
ポルトガル１部ではカザピアの相馬勇紀がブラガ戦で後半途中に退き、チームは０―１で敗れた。
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