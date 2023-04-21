ＮＹ円、１３３円台後半
2023年04月21日22時41分
【ニューヨーク時事】週末２１日午前のニューヨーク外国為替市場では、円買い・ドル売りが先行した海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１３３円台後半に上昇した。午前９時現在は１３３円６０～７０銭と、前日午後５時比５９銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１３３円台後半
2023年04月21日22時41分
【ニューヨーク時事】週末２１日午前のニューヨーク外国為替市場では、円買い・ドル売りが先行した海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１３３円台後半に上昇した。午前９時現在は１３３円６０～７０銭と、前日午後５時比５９銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル