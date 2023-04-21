【ニューヨーク時事】週末２１日午前のニューヨーク外国為替市場では、円買い・ドル売りが先行した海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１３３円台後半に上昇した。午前９時現在は１３３円６０～７０銭と、前日午後５時比５９銭の円高・ドル安。