張本が４強 卓球
2023年04月21日22時21分
卓球のワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）チャンピオンズ・マカオ大会は２１日、マカオで男女シングルスの準々決勝が行われ、男子の張本智和（智和企画）はダルコ・ヨルジッチ（スロベニア）を３―１で下して２２日の準決勝に進んだ。
女子の早田ひな（日本生命）は東京五輪金メダリストの陳夢（中国）に０―３で敗れた。（時事）
張本が４強 卓球
2023年04月21日22時21分
卓球のワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）チャンピオンズ・マカオ大会は２１日、マカオで男女シングルスの準々決勝が行われ、男子の張本智和（智和企画）はダルコ・ヨルジッチ（スロベニア）を３―１で下して２２日の準決勝に進んだ。
女子の早田ひな（日本生命）は東京五輪金メダリストの陳夢（中国）に０―３で敗れた。（時事）
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
プロ野球・ひとこと(04/21 23:45)
西川、途中出場で２打点 プロ野球・楽天(04/21 23:29)
落ち込むリーチ ラグビーリーグワン(04/21 23:04)
埼玉が１位 横浜もプレーオフへ―ラグビー・リーグワン(04/21 23:00)
青柳、またＫＯ プロ野球・阪神(04/21 22:54)
今永、圧巻の初登板 「ここまでうまくいくとは」―プロ野球・ＤｅＮＡ(04/21 22:53)
快投続くも余力十分 佐々木朗、いまだ無失点―プロ野球・ロッテ(04/21 22:53)
起用応えた溝脇 プロ野球・中日(04/21 22:41)
杉本、反撃ののろし プロ野球・オリックス(04/21 22:27)
高橋、緩急で新境地 プロ野球・ヤクルト(04/21 22:27)
米倉健司さん死去 ８８歳、ガッツ石松ら育てる―ボクシング(04/21 22:21)
張本が４強 卓球(04/21 22:21)
巨人、拙攻だらけ プロ野球(04/21 22:10)
楽天、逆転サヨナラ勝ち プロ野球・楽天―日本ハム(04/21 22:09)
パ・リーグ個人投手成績 （２１日現在）(04/21 22:06)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （２１日現在）(04/21 22:05)
パ・リーグ個人打撃成績 （２１日現在）(04/21 22:05)
パ・リーグチーム成績表 （２１日現在）(04/21 22:03)
ルーキー茶野に存在感 猛攻呼び込む内野安打―プロ野球・オリックス(04/21 22:00)
武田「ふがいない投球」 プロ野球・ソフトバンク(04/21 21:57)
力強さ戻った楢崎智 クライミングＷ杯(04/21 21:55)
プロ野球速報 （２１日）(04/21 21:53)
プロ野球速報 （２１日）(04/21 21:53)
森、松藤ら準決勝へ 男子の楢崎智、安楽も―クライミングＷ杯(04/21 21:50)
セ・リーグ個人投手成績 （２１日現在）(04/21 21:17)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （２１日現在）(04/21 21:16)
セ・リーグ個人打撃成績 （２１日現在）(04/21 21:15)
オリックス、初の３連勝 プロ野球・オリックス―西武(04/21 21:15)
セ・リーグチーム成績表 （２１日現在）(04/21 21:14)
中日の小笠原が２勝目 プロ野球・中日―阪神(04/21 21:12)