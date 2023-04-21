卓球のワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）チャンピオンズ・マカオ大会は２１日、マカオで男女シングルスの準々決勝が行われ、男子の張本智和（智和企画）はダルコ・ヨルジッチ（スロベニア）を３―１で下して２２日の準決勝に進んだ。

女子の早田ひな（日本生命）は東京五輪金メダリストの陳夢（中国）に０―３で敗れた。（時事）