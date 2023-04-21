埼玉が１位 横浜もプレーオフへ―ラグビー・リーグワン
2023年04月21日21時25分
ラグビーのＮＴＴリーグワンは２１日、東京・秩父宮ラグビー場で１部最終第１６節の１試合が行われ、既にプレーオフ進出を決めている埼玉がＢＬ東京を３４―２２で下し、１５勝１敗として１位が確定した。ＢＬ東京は１０勝６敗の５位で、プレーオフ進出はならなかった。
横浜は４位が確定。埼玉、２位東京ベイ、３位東京ＳＧと合わせ、プレーオフに進む４チームが出そろった。
埼玉が１位 横浜もプレーオフへ―ラグビー・リーグワン
2023年04月21日21時25分
ラグビーのＮＴＴリーグワンは２１日、東京・秩父宮ラグビー場で１部最終第１６節の１試合が行われ、既にプレーオフ進出を決めている埼玉がＢＬ東京を３４―２２で下し、１５勝１敗として１位が確定した。ＢＬ東京は１０勝６敗の５位で、プレーオフ進出はならなかった。
横浜は４位が確定。埼玉、２位東京ベイ、３位東京ＳＧと合わせ、プレーオフに進む４チームが出そろった。
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