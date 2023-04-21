ヤクルトが３連勝。一回、オスナの右前打で先制。二回に武岡の適時打、七回にもサンタナの二塁打で加点した。高橋は６回無失点で２勝目。石山、清水とつなぎ、田口が締めて零封し６セーブ目を挙げた。巨人は拙攻続きで勝機を逃した。