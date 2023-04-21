佐々木朗が開幕３連勝 プロ野球・ロッテ―ソフトバンク
2023年04月21日21時02分
ロッテの投打がかみ合った。四回に佐藤都の２点三塁打で先制し、平沢の適時打で加点。佐々木朗は７回を３安打無失点、毎回の８奪三振で開幕から３連勝。ソフトバンクは３連敗。武田は要所で制球が甘く、打線の反撃も及ばなかった。
佐々木朗が開幕３連勝 プロ野球・ロッテ―ソフトバンク
2023年04月21日21時02分
ロッテの投打がかみ合った。四回に佐藤都の２点三塁打で先制し、平沢の適時打で加点。佐々木朗は７回を３安打無失点、毎回の８奪三振で開幕から３連勝。ソフトバンクは３連敗。武田は要所で制球が甘く、打線の反撃も及ばなかった。
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