ロッテの投打がかみ合った。四回に佐藤都の２点三塁打で先制し、平沢の適時打で加点。佐々木朗は７回を３安打無失点、毎回の８奪三振で開幕から３連勝。ソフトバンクは３連敗。武田は要所で制球が甘く、打線の反撃も及ばなかった。