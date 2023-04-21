東証の時間延長、来年１１月から 株取引、午後３時半まで
2023年04月21日18時43分
東証は２１日、株式取引時間の３０分延長について、２０２４年１１月５日から行う方針を発表した。売買システムを更新し、取引時間は午後３時半までとなる。
東証の時間延長、来年１１月から 株取引、午後３時半まで
2023年04月21日18時43分
東証は２１日、株式取引時間の３０分延長について、２０２４年１１月５日から行う方針を発表した。売買システムを更新し、取引時間は午後３時半までとなる。
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