【ロンドン時事】週末２１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、新規の手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１３４円近辺で小動きとなった。午前９時現在は１３３円９０銭～１３４円００銭と、前日午後４時比１０銭の円高・ドル安。