国内では２１日、新たに１万１０４人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の金曜日と比べ約１７００人増えた。新たな死者は１７人、重症者は５９人で前日から２人増えた。

東京都では、新たに１４４１人の感染が確認された。新規感染者は前週の金曜日と比べ２２６人増加した。新たな死者は１人。都基準による重症者は４人で、前日から２人減った。