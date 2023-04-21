国内感染、新たに１万１０４人 前週比１７００人増―新型コロナ
2023年04月21日18時50分
国内では２１日、新たに１万１０４人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の金曜日と比べ約１７００人増えた。新たな死者は１７人、重症者は５９人で前日から２人増えた。
東京都では、新たに１４４１人の感染が確認された。新規感染者は前週の金曜日と比べ２２６人増加した。新たな死者は１人。都基準による重症者は４人で、前日から２人減った。
国内感染、新たに１万１０４人 前週比１７００人増―新型コロナ
2023年04月21日18時50分
国内では２１日、新たに１万１０４人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の金曜日と比べ約１７００人増えた。新たな死者は１７人、重症者は５９人で前日から２人増えた。
東京都では、新たに１４４１人の感染が確認された。新規感染者は前週の金曜日と比べ２２６人増加した。新たな死者は１人。都基準による重症者は４人で、前日から２人減った。
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