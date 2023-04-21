東京、新たに１４４１人感染 前週比２２６人増―新型コロナ
2023年04月21日17時03分
東京都は２１日、新たに１４４１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ２２６人増加した。新たな死者は１人。都基準による重症者は４人で、前日から２人減った。
東京、新たに１４４１人感染 前週比２２６人増―新型…
2023年04月21日17時03分
東京都は２１日、新たに１４４１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ２２６人増加した。新たな死者は１人。都基準による重症者は４人で、前日から２人減った。
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