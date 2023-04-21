【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・今永昇太投手▽広島・大道温貴投手、矢崎拓也投手、コルニエル投手、磯村嘉孝捕手

【同抹消】▽ヤクルト・石川雅規投手▽阪神・西純矢投手▽広島・黒原拓未投手、河野佳投手、石原貴規捕手、小園海斗内野手（再登録は５月１日以降）