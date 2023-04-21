セ・リーグ公示（２１日） プロ野球
2023年04月21日16時27分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・今永昇太投手▽広島・大道温貴投手、矢崎拓也投手、コルニエル投手、磯村嘉孝捕手
【同抹消】▽ヤクルト・石川雅規投手▽阪神・西純矢投手▽広島・黒原拓未投手、河野佳投手、石原貴規捕手、小園海斗内野手（再登録は５月１日以降）
セ・リーグ公示（２１日） プロ野球
2023年04月21日16時27分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・今永昇太投手▽広島・大道温貴投手、矢崎拓也投手、コルニエル投手、磯村嘉孝捕手
【同抹消】▽ヤクルト・石川雅規投手▽阪神・西純矢投手▽広島・黒原拓未投手、河野佳投手、石原貴規捕手、小園海斗内野手（再登録は５月１日以降）
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