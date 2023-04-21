Ｉ・Ｊ・ジャンが初優勝 シニアゴルフ
2023年04月21日16時23分
男子ゴルフのシニアツアー、ノジマ・チャンピオンカップ箱根は２１日、神奈川・箱根ＣＣ（パー７１）で最終ラウンドが行われ、３位タイで出たＩ・Ｊ・ジャン（韓国）が６５で回り、通算９アンダーの１３３で同ツアー初優勝を果たした。
初日首位の深堀圭一郎は、増田伸洋、阿原久夫とともに１打差の２位だった。
Ｉ・Ｊ・ジャンが初優勝 シニアゴルフ
2023年04月21日16時23分
男子ゴルフのシニアツアー、ノジマ・チャンピオンカップ箱根は２１日、神奈川・箱根ＣＣ（パー７１）で最終ラウンドが行われ、３位タイで出たＩ・Ｊ・ジャン（韓国）が６５で回り、通算９アンダーの１３３で同ツアー初優勝を果たした。
初日首位の深堀圭一郎は、増田伸洋、阿原久夫とともに１打差の２位だった。
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