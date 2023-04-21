男子ゴルフのシニアツアー、ノジマ・チャンピオンカップ箱根は２１日、神奈川・箱根ＣＣ（パー７１）で最終ラウンドが行われ、３位タイで出たＩ・Ｊ・ジャン（韓国）が６５で回り、通算９アンダーの１３３で同ツアー初優勝を果たした。

初日首位の深堀圭一郎は、増田伸洋、阿原久夫とともに１打差の２位だった。