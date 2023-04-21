９３円安の２万８５６４円３７銭 ２１日の平均株価
2023年04月21日15時14分
２１日の東京株式市場の日経平均株価は、２万８５６４円３７銭と前日終値比９３円２０銭安で終わった。出来高は概算で１０億５３００万株。
９３円安の２万８５６４円３７銭 ２１日の平均株価
2023年04月21日15時14分
２１日の東京株式市場の日経平均株価は、２万８５６４円３７銭と前日終値比９３円２０銭安で終わった。出来高は概算で１０億５３００万株。
こんな記事も
経済用語
経済
「旧ホワイト国」巡り対話継続 韓国の輸出管理確認へ―経産省(04/21 17:47)
円相場、１３３円９３～９４銭 ２１日午後５時現在(04/21 17:08)
消費者物価、４１年ぶり伸び ２２年度、資源高と円安で―総務省(04/21 17:05)
９３円安の２万８５６４円３７銭 ２１日の平均株価(04/21 15:14)
代替肉、海外展開も １００億円目標へ自信―日本ハム社長(04/21 13:38)
維・国、与党と修正協議へ 原発「６０年超」運転法案(04/21 12:56)
ローカル鉄道再編で協議会 国が関与、改正法成立(04/21 12:55)
青木元会長ら解決金５億円 事件でＡＯＫＩ損害―五輪汚職(04/21 12:25)
円相場、１３３円９５～９５銭 ２１日正午現在(04/21 12:08)
１９円安の２万８６３８円２４銭 ２１日午前の平均株価(04/21 11:43)
国内で１４００億円販売 クレディＡＴ１債―鈴木金融相(04/21 11:11)
円相場、１３３円９９銭～１３４円００銭 ２１日午前９時現在(04/21 09:05)
途上国の農業支援、企業と連携 日本も資金拠出―ＩＦＡＤ総裁(04/21 07:13)
岸田首相、ＡＩの国際ルール形成主導 開発・利用・規制３本柱―サミット議題、閣僚会議も(04/21 07:05)
Ｇ７、対ロ輸出の全面禁止検討か 広島サミット前に協議―報道(04/21 06:11)
米、対中ハイテク投資規制へ Ｇ７サミット前に大統領令―報道(04/21 05:52)
気候変動対策で主要国会議 「１．５度抑制」へ協力訴え―米(04/20 21:56)
値上げは「生活破壊」 北海道電の公聴会―経産省(04/20 20:32)
セブン５０周年で記念式典 ７００人出席、「変わり続ける」(04/20 19:55)
処理水放出「緊密に連携」 ＩＡＥＡと経産相―東電福島第１原発(04/20 19:47)
貿易・投資の枠組み創設 岸田首相に提言―Ｇ７経済界サミット(04/20 19:24)
対ロ貿易赤字１．２兆円 制裁下でも資金流出拡大(04/20 19:04)
旧村上系が取締役選任要求 ６月の株主総会で提案へ―コスモＨＤ(04/20 18:59)
小麦粉やミックス値上げ 政府価格引き上げで―日清製粉ウェルナ(04/20 18:43)
貿易赤字最大、２１．７兆円 資源高・円安、輸入額３２％増―２２年度(04/20 18:41)
パナソニック、衣類乾燥除湿機１６３万台をリコール 発煙・発火の恐れ(04/20 18:40)
ソフトバンク、医療データの流通促進で新会社 東大と連携し設立(04/20 18:36)
富士通、ＡＩプラットフォームを無償公開 他社と協業、技術発展を加速(04/20 18:33)
岡田社長再任案なら反対 フジテックに「物言う株主」(04/20 18:20)
ＩＰＥＦ交渉、年内合意を「楽観」 順調に前進―米通商代表(04/20 18:07)
ビジネスワイヤ
PR TIMES