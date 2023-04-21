安保文書改定巡り２６日に質疑 参院で岸田首相報告
2023年04月21日11時47分
参院議院運営委員会は２１日の理事会で、昨年末の安全保障関連３文書改定について、２６日の本会議で岸田文雄首相から報告を聴取し、与野党による質疑を行うことを決めた。衆院では４日に実施した。
安保文書改定巡り２６日に質疑 参院で岸田首相報告
2023年04月21日11時47分
参院議院運営委員会は２１日の理事会で、昨年末の安全保障関連３文書改定について、２６日の本会議で岸田文雄首相から報告を聴取し、与野党による質疑を行うことを決めた。衆院では４日に実施した。
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