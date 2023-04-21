メッツのシャーザー、１０試合出場停止 米大リーグ
2023年04月21日11時36分
【サンフランシスコ時事】米大リーグ機構（ＭＬＢ）は２０日、粘着物質使用の疑いで前日のドジャース戦中に退場処分を受けたメッツのマックス・シャーザー投手に１０試合の出場停止と罰金の処分を科したと発表した。シャーザーは２０日のジャイアンツ戦前に取材に応じ、処分を受け入れる意向を示した。
メッツのシャーザー、１０試合出場停止 米大リーグ
2023年04月21日11時36分
【サンフランシスコ時事】米大リーグ機構（ＭＬＢ）は２０日、粘着物質使用の疑いで前日のドジャース戦中に退場処分を受けたメッツのマックス・シャーザー投手に１０試合の出場停止と罰金の処分を科したと発表した。シャーザーは２０日のジャイアンツ戦前に取材に応じ、処分を受け入れる意向を示した。
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