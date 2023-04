ロンドン&インド、ムンバイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- LTIマインドツリー [NSE: LTIM, BSE: 540005] は、グローバルな技術コンサルティングやデジタル・ソリューション企業であり、英国において技術製品やサービスの主要な小売業者であるカリーズによって、主要なデジタル・トランスフォーメーション・パートナーに選ばれたことを発表しました。この5年間の契約で、カリーズはLTIマインドツリーの広範な小売業コンサルティングと技術力を活用して、消費者と従業員に対してオムニチャネル変革の次の段階を提供する予定です。

Arron D’Aubney, Chief Technology Officer, Currys and Srinivas Rao, EVP & Chief Business Officer, LTIMindtree at the signing ceremony. (Photo: Business Wire)