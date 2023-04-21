〔日経〕

◆アニメ海賊版 南米初摘発 ３６サイト閉鎖 ブラジル、日本側要請で(1)

◆「１１ヵ国とＦＴＡ協議」 バングラデシュ首相 日本など念頭(1)

◆ツイッター、本社機能縮小 人員減、ＳＮＳ管理影響も(2)

◆半導体総崩れ、先端品も ＴＳＭＣ今期減収へ 特需消滅 設備投資も急失速 世界景気 先行き懸念(3)

◆国債、海外勢の買越額最大 ３月６兆円、金融不安で(3)

◆輸出 消える円安の恩恵 貿易赤字最大、昨年度２１．７兆円 供給制約で不振 産業構造も変化(5)

〔日刊工業〕

◆トヨタ、半導体一括交渉 共通化推進 グループ連携調達(1)

◆インドネシアで攻勢 三菱ＵＦＪ銀 個人ローン拡充(1)

◆ＤＸコア人材３００人 部門の課題改善 住友電工が育成(1)

〔鉄鋼新聞〕

◆チタン展伸材のメーカー販価 前年度上期比１０％値上がり 原料高転嫁進む(1)

◆アジアのホットコイル市況 底値探る展開に ベトナムＦＨＳが６８０ドルへ値下げ 中国材はさらに下値提示(1)

◆ＡＭ／ＮＳインディア 薄板リローラー「ＩＳＣ」買収 年産６０万トン、印西部で下工程拡充(1)

（続）