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２１日の朝刊（都内最終版）☆２

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２１日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年04月21日07時16分

〔日経〕
◆アニメ海賊版　南米初摘発　３６サイト閉鎖　ブラジル、日本側要請で(1)
◆「１１ヵ国とＦＴＡ協議」　バングラデシュ首相　日本など念頭(1)
◆ツイッター、本社機能縮小　人員減、ＳＮＳ管理影響も(2)
◆半導体総崩れ、先端品も　ＴＳＭＣ今期減収へ　特需消滅　設備投資も急失速　世界景気　先行き懸念(3)
◆国債、海外勢の買越額最大　３月６兆円、金融不安で(3)
◆輸出　消える円安の恩恵　貿易赤字最大、昨年度２１．７兆円　供給制約で不振　産業構造も変化(5)
〔日刊工業〕
◆トヨタ、半導体一括交渉　共通化推進　グループ連携調達(1)
◆インドネシアで攻勢　三菱ＵＦＪ銀　個人ローン拡充(1)
◆ＤＸコア人材３００人　部門の課題改善　住友電工が育成(1)
〔鉄鋼新聞〕
◆チタン展伸材のメーカー販価　前年度上期比１０％値上がり　原料高転嫁進む(1)
◆アジアのホットコイル市況　底値探る展開に　ベトナムＦＨＳが６８０ドルへ値下げ　中国材はさらに下値提示(1)
◆ＡＭ／ＮＳインディア　薄板リローラー「ＩＳＣ」買収　年産６０万トン、印西部で下工程拡充(1)
（続）

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