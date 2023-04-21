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２１日の朝刊（都内最終版）☆１

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２１日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年04月21日06時51分

【１面トップ】
〔朝日〕学術会議法案　提出見送り　首相、「丁寧な議論」指示　国から分離含め協議へ
〔毎日〕生成ＡＩ「ルビコン渡った」　研究加速へ東大が学内見解　欧米超える挑戦に期待▽巨大ＩＴ競争激化　大学　指針作り急ぐ
〔読売〕来春採用「増やす」４２％　運輸目立つ　脱コロナ鮮明　１２２社調査
〔日経〕社会保険料「３０％時代」　現役負担余地少なく　最高水準　少子化対策　財源論に壁
〔産経〕スーダン退避　初の邦人陸上輸送　検討
　自衛隊、先遣隊を派遣　輸送機　週内にジブチへ
〔東京〕学術会議法、今国会断念　政府　対立の深刻化回避　会員選考変更に反対噴出▽「開かれた場」で対話を
【共通ニュース】
◆健保組合　赤字倍増５６２３億円　今年度、８割が赤字見通し　高齢者医療へ拠出増
◆貿易赤字　最大２１．７兆円　昨年度　原油高、円安が影響
◆スーダン、戦闘長期化恐れ　停戦不発、国際社会の調停難航　市民「家出られず食料難」
◆ＮＡＴＯトップ　キーウに　侵略後初　ゼレンスキー氏と会談
◆入管法改正案　修正協議へ　自民・維新合意　立憲の対応が焦点
◆テスラ２４％減益　１～３月期　ＥＶ値下げ響く
◆陸自ヘリ　２遺体の身元判明　機体引き揚げ「月内にも」
◆入管暴行　国に賠償命令　東京地裁　訴え一部認める▽クルド人男性「人間扱いされず」　暴行「２０回くらい経験」（続）

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