【１面トップ】

〔朝日〕学術会議法案 提出見送り 首相、「丁寧な議論」指示 国から分離含め協議へ

〔毎日〕生成ＡＩ「ルビコン渡った」 研究加速へ東大が学内見解 欧米超える挑戦に期待▽巨大ＩＴ競争激化 大学 指針作り急ぐ

〔読売〕来春採用「増やす」４２％ 運輸目立つ 脱コロナ鮮明 １２２社調査

〔日経〕社会保険料「３０％時代」 現役負担余地少なく 最高水準 少子化対策 財源論に壁

〔産経〕スーダン退避 初の邦人陸上輸送 検討

自衛隊、先遣隊を派遣 輸送機 週内にジブチへ

〔東京〕学術会議法、今国会断念 政府 対立の深刻化回避 会員選考変更に反対噴出▽「開かれた場」で対話を

【共通ニュース】

◆健保組合 赤字倍増５６２３億円 今年度、８割が赤字見通し 高齢者医療へ拠出増

◆貿易赤字 最大２１．７兆円 昨年度 原油高、円安が影響

◆スーダン、戦闘長期化恐れ 停戦不発、国際社会の調停難航 市民「家出られず食料難」

◆ＮＡＴＯトップ キーウに 侵略後初 ゼレンスキー氏と会談

◆入管法改正案 修正協議へ 自民・維新合意 立憲の対応が焦点

◆テスラ２４％減益 １～３月期 ＥＶ値下げ響く

◆陸自ヘリ ２遺体の身元判明 機体引き揚げ「月内にも」

◆入管暴行 国に賠償命令 東京地裁 訴え一部認める▽クルド人男性「人間扱いされず」 暴行「２０回くらい経験」（続）