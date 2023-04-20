広島の松山が逆転打 プロ野球・阪神―広島
2023年04月20日22時23分
広島が逆転勝ち。２点を追う四回、１死満塁で代打松山が走者一掃の二塁打。八回にも２点を加えた。先発のアンダーソンが２回４失点で降板した後は救援６投手がつなぎ、２番手のケムナが今季初白星。阪神は西純が打ち込まれた。
広島の松山が逆転打 プロ野球・阪神―広島
2023年04月20日22時23分
広島が逆転勝ち。２点を追う四回、１死満塁で代打松山が走者一掃の二塁打。八回にも２点を加えた。先発のアンダーソンが２回４失点で降板した後は救援６投手がつなぎ、２番手のケムナが今季初白星。阪神は西純が打ち込まれた。
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