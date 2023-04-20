オリックスは１点を先制された直後の三回に森が同点二塁打。五回には中川圭の１号ソロで勝ち越し、七回は宗の二塁打で加点した。山崎福は七回途中１安打１失点で今季初勝利。楽天は打線が振るわず、太田のソロによる１点に終わった。