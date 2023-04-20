日本ハムが連敗を４で止めた。三回に松本剛の犠飛で先制。四回は奈良間の犠飛で１点を加えた。鈴木が打たせて取り、６回１安打無失点で２勝目。石川が今季初セーブ。ロッテはメルセデスが試合をつくったが、打線が精彩を欠いた。