処理水放出「緊密に連携」 ＩＡＥＡと経産相―東電福島第１原発
2023年04月20日19時47分
西村康稔経済産業相は２０日、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事務局長とオンラインで会談した。東京電力福島第１原発内から出る放射性物質トリチウムを含む処理水の海洋放出を巡り、政府が「今年春から夏ごろ」の開始を目指す中、緊密に連携することを確認した。
処理水放出「緊密に連携」 ＩＡＥＡと経産相―東電福島第１原発
2023年04月20日19時47分
西村康稔経済産業相は２０日、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事務局長とオンラインで会談した。東京電力福島第１原発内から出る放射性物質トリチウムを含む処理水の海洋放出を巡り、政府が「今年春から夏ごろ」の開始を目指す中、緊密に連携することを確認した。
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