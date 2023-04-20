日米両政府は２０日、外務・防衛当局の実務者による日米合同委員会を開き、米軍那覇軍港（那覇市）の沖縄県浦添市への移設に向け、同市沖合を埋め立てる代替施設案を了承した。これを受け、防衛省が環境影響評価（アセスメント）などの手続きを進める。



沖縄県など、那覇軍港移設案に同意 防衛省と協議会

防衛省と沖縄県、那覇、浦添両市が昨年１０月の協議会で、浦添ふ頭の北側海域をＴ字型に約４９ヘクタール埋め立て、陸地と橋でつなぐ代替施設案について合意した。