芝野名人勝ち十段奪還 囲碁
2023年04月20日18時46分
囲碁の許家元十段（２５）に芝野虎丸名人（２３）が挑戦する第６１期十段戦５番勝負の第４局が２０日、東京都内で打たれ、芝野名人が２２５手で黒番中押し勝ちした。３勝１敗として３期ぶりに十段を奪還し、名人と合わせて二冠となった。
芝野名人勝ち十段奪還 囲碁
2023年04月20日18時46分
囲碁の許家元十段（２５）に芝野虎丸名人（２３）が挑戦する第６１期十段戦５番勝負の第４局が２０日、東京都内で打たれ、芝野名人が２２５手で黒番中押し勝ちした。３勝１敗として３期ぶりに十段を奪還し、名人と合わせて二冠となった。
こんな記事も
社会用語
社会
大型宇宙船、打ち上げ後爆発 マスク氏「次は数カ月後」―スペースＸ(04/21 00:20)
気候変動対策で主要国会議 「１．５度抑制」へ協力訴え―米(04/20 21:56)
乗客家族「時間止まったまま」 運航会社や国の責任追及―知床観光船事故１年を前に会見(04/20 21:29)
５人死亡確認、「痛恨の極み」 第８師団長ら後任発表―月内にも機体引き揚げへ・陸自ヘリ事故(04/20 21:19)
死亡２人の身元確認 師団ナンバー３の幕僚長ら―陸自ヘリ事故(04/20 21:19)
香港人留学生、国安法違反で逮捕 日本での言動に初適用か(04/20 20:57)
新聞読者、社会課題の解決重視 「ＳＤＧｓ」高い認知度―協会調査(04/20 20:31)
国会に爆破予告 不審物は見つからず(04/20 20:22)
自宅アパートで男性殺害 容疑で７４歳男を再逮捕―大阪府警(04/20 20:19)
ヘルメット強奪容疑で少年ら逮捕 「コルク狩り」か―警視庁(04/20 19:57)
台風１号発生 気象庁(04/20 19:02)
国内感染、新たに１万５２１人 前週比１３００人増―新型コロナ(04/20 18:54)
公判前手続きの公開要望 江川紹子氏ら、奈良地裁に―安倍氏銃撃(04/20 18:50)
各地で真夏日、熱中症注意 気象庁(04/20 18:49)
芝野名人勝ち十段奪還 囲碁(04/20 18:46)
爆発物、黒色火薬使用か 自宅で製造疑い―首相遊説爆発・和歌山県警(04/20 18:20)
中国で「スラムダンク」公開 最高興収予想も(04/20 18:13)
女性４人は家族と判明 ５人死亡火災―青森県警(04/20 17:54)
自民・片山さつき氏の勝訴確定 文春「口利き」報道―最高裁(04/20 17:50)
「有罪立証断念」検察に申し入れ 再審公判向け、袴田さん弁護団(04/20 17:22)
トランポリン事故、昨年２３件 施設側の指導など要請―消費者事故調(04/20 16:44)
入管暴行、国に２２万円賠償命令 クルド人男性訴え、一部認める―東京地裁(04/20 16:33)
健保組合予算、過去最大の赤字 高齢者医療への拠出金増で―健保連(04/20 16:20)
日本の一部で部分日食 ２０３０年は北海道で金環食(04/20 16:16)
革労協主流派の活動家逮捕 偽名で署名か、非公然アジト捜索―警視庁(04/20 14:37)
爆発物持ち鉄道、バス利用か 遊説会場へ、岸田首相襲撃容疑者―防犯カメラに似た男・和歌山県警(04/20 14:34)
新卒看護師ら離職、初の１割超 協会「コロナ影響の可能性」―２１年度全国調査(04/20 13:30)
人気漫画「チェンソーマン」複製ポスター販売 容疑で会社員書類送検―愛知県警(04/20 12:59)
「被害防止できた」 爆発事件で警察庁長官(04/20 12:55)
石川で震度３(04/20 12:49)