国際農業開発基金（ＩＦＡＤ）
2023年04月20日18時09分
国際農業開発基金（ＩＦＡＤ） １９７７年に設立された国連の専門機関で、ローマに本部を置く。開発途上国の農村地域の食料事情や栄養状態を改善するため、低利融資などを実施している。総裁はスペイン出身のアルバロ・ラリオ氏。日本は６番目に大きい資金拠出国。２０２１年に横浜市に日本連絡事務所を置いた。
国際農業開発基金（ＩＦＡＤ）
2023年04月20日18時09分
国際農業開発基金（ＩＦＡＤ） １９７７年に設立された国連の専門機関で、ローマに本部を置く。開発途上国の農村地域の食料事情や栄養状態を改善するため、低利融資などを実施している。総裁はスペイン出身のアルバロ・ラリオ氏。日本は６番目に大きい資金拠出国。２０２１年に横浜市に日本連絡事務所を置いた。
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