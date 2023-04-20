女性４人は家族と判明 ５人死亡火災―青森県警
2023年04月20日17時54分
青森県六戸町の十文字利美さん（６８）の住宅が全焼し、焼け跡から男女５人の遺体が見つかった火災で、県警は２０日、うち女性４人はいずれも不明となっている十文字さんの家族と判明したと発表した。残る男性は、近くに住み連絡が取れない親族男性（９２）とみられ、県警は身元の特定を急ぐ。
女性４人は家族と判明 ５人死亡火災―青森県警
2023年04月20日17時54分
青森県六戸町の十文字利美さん（６８）の住宅が全焼し、焼け跡から男女５人の遺体が見つかった火災で、県警は２０日、うち女性４人はいずれも不明となっている十文字さんの家族と判明したと発表した。残る男性は、近くに住み連絡が取れない親族男性（９２）とみられ、県警は身元の特定を急ぐ。
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