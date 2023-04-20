２１日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年04月20日17時35分
▽ヤクルト・高橋―巨人・ビーディ（神宮）
▽中日・小笠原―阪神・青柳（バンテリンドームナゴヤ）
▽広島・コルニエル―ＤｅＮＡ・今永（マツダスタジアム）
２１日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年04月20日17時35分
▽ヤクルト・高橋―巨人・ビーディ（神宮）
▽中日・小笠原―阪神・青柳（バンテリンドームナゴヤ）
▽広島・コルニエル―ＤｅＮＡ・今永（マツダスタジアム）
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
永野、朝イチから好スコア ＩＳＰＳハンダゴルフ(04/20 19:40)
吉田が現役復帰 リオ主将、アイシン入団―バスケット女子(04/20 19:39)
プロ野球速報 （２０日）(04/20 19:34)
プロ野球速報 （２０日）(04/20 19:34)
浅地、永野、中島が６位発進 初の欧州ツアー共催―ＩＳＰＳハンダゴルフ(04/20 19:07)
Ｊリーグ出場停止選手（２０日）(04/20 19:05)
羽根田らが世界選手権代表 カヌー・スラローム(04/20 18:30)
雪辱期すマンＣ 準決勝でレアルと対戦―サッカー欧州ＣＬ(04/20 18:22)
２１日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(04/20 17:35)
２１日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(04/20 17:34)
東都、関甲新などシード ６月の全日本大学野球(04/20 17:18)
カーショー、球史に輝く快記録 最高勝率誇る２００勝投手―米大リーグ(04/20 16:42)
セ・リーグ公示（２０日） プロ野球(04/20 16:20)
パ・リーグ公示（２０日） プロ野球(04/20 16:20)
深堀が首位発進 シニアゴルフ(04/20 16:19)
日本選手の成績（１９日） 米大リーグ(04/20 15:52)
ＮＨＬプレーオフ（１９日）(04/20 15:52)
ＮＢＡプレーオフ（１９日）(04/20 15:52)
異色のボクサー、教員免許取得 完全燃焼も目指す高山(04/20 15:05)
米大リーグ試合結果（１９日）(04/20 15:03)
エンゼルスの大谷、２戦連続弾は幻に ヤンキース・ジャッジの好守に阻まれる―米大リーグ(04/20 15:03)
八村、途中出場で２０得点 レーカーズは黒星―ＮＢＡ(04/20 14:54)
不調の吉田は休養 米大リーグ・レッドソックス(04/20 12:05)
１９日の日本選手 米大リーグ(04/20 11:54)
エンゼルスの大谷は４打数無安打 米大リーグ(04/20 11:51)
バイエルン、ゴール遠く サッカー欧州ＣＬ(04/20 11:28)
２夜連続でミラノ歓喜 準決勝でダービー実現―サッカー欧州ＣＬ(04/20 10:36)
シャーザーが退場処分 米大リーグ・メッツ(04/20 10:34)
黒田さん、エンゼルスの大谷を絶賛 移籍先にヤンキース推薦？―米大リーグ(04/20 10:19)
サッカー欧州チャンピオンズリーグ（１９日、ドイツ・ミュンヘンほか）(04/20 09:54)