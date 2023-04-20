白物家電出荷額、２年ぶり増 原材料高で価格上昇―業界団体
2023年04月20日16時50分
日本電機工業会が２０日発表した２０２２年度の白物家電の国内出荷額は、前年度比３．０％増の２兆５８７２億円と２年ぶりのプラスだった。原材料費や輸送費の高騰により、製品価格が上昇しているためだ。
白物家電出荷額、２年ぶり増 原材料高で価格上昇―業界団体
2023年04月20日16時50分
日本電機工業会が２０日発表した２０２２年度の白物家電の国内出荷額は、前年度比３．０％増の２兆５８７２億円と２年ぶりのプラスだった。原材料費や輸送費の高騰により、製品価格が上昇しているためだ。
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