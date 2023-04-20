深堀が首位発進 シニアゴルフ
2023年04月20日16時19分
男子ゴルフのシニアツアー、ノジマ・チャンピオンカップ箱根は２０日、神奈川・箱根ＣＣ（パー７１）で第１ラウンドが行われ、６５をマークした深堀圭一郎が首位でスタートした。２打差の２位に手嶋多一が続いた。
深堀が首位発進 シニアゴルフ
2023年04月20日16時19分
男子ゴルフのシニアツアー、ノジマ・チャンピオンカップ箱根は２０日、神奈川・箱根ＣＣ（パー７１）で第１ラウンドが行われ、６５をマークした深堀圭一郎が首位でスタートした。２打差の２位に手嶋多一が続いた。
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