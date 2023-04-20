景気判断、７地域据え置き 資源高に懸念、コロナは緩和―日銀
2023年04月20日15時56分
日銀は２０日、春の支店長会議を開き、全国を９地域に分けて景気動向を分析した「地域経済報告（さくらリポート）」を取りまとめた。景気判断は、東海地方を「緩やかに持ち直している」に上方修正する一方、東北地方を下方修正。残る７地域は据え置いた。
日銀は、資源価格上昇は引き続き懸念されるが、新型コロナウイルスや半導体などの供給制約の影響は緩和しており、各地域の景気は持ち直していると指摘した。
景気判断、７地域据え置き 資源高に懸念、コロナは緩和―日銀
2023年04月20日15時56分
日銀は２０日、春の支店長会議を開き、全国を９地域に分けて景気動向を分析した「地域経済報告（さくらリポート）」を取りまとめた。景気判断は、東海地方を「緩やかに持ち直している」に上方修正する一方、東北地方を下方修正。残る７地域は据え置いた。
日銀は、資源価格上昇は引き続き懸念されるが、新型コロナウイルスや半導体などの供給制約の影響は緩和しており、各地域の景気は持ち直していると指摘した。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
「社会課題の解決に貢献」 セブン５０周年で記念式典(04/20 16:07)
イオンリテール、発注精度４０％改善 ＡＩ使ったシステム、３８０店に導入拡大(04/20 16:02)
景気判断、７地域据え置き 資源高に懸念、コロナは緩和―日銀(04/20 15:56)
パナソニック、衣類乾燥除湿機１６３万台をリコール 発煙・発火の恐れ(04/20 15:53)
５０円高の２万８６５７円５７銭 ２０日の平均株価(04/20 15:08)
ブラジルで新型ＨＶ生産へ 環境車、４５０億円投資―トヨタ(04/20 14:43)
健保組合予算、過去最大の赤字 高齢者医療への拠出金増で―健保連(04/20 14:36)
伊藤忠、英・紙ストローメーカーに出資 十数億円、日本に導入も(04/20 13:49)
損害賠償請求「根拠なし」 ソフトバンクＧ(04/20 13:33)
チャットＧＰＴ「試みで利用」 松本総務相(04/20 12:37)
貿易赤字、過去最大の２１．７兆円 ２２年度、資源高・円安響く―財務省(04/20 12:26)
円相場、１３４円８０～８０銭 ２０日正午現在(04/20 12:07)
２４円高の２万８６３１円５３銭 ２０日午前の平均株価(04/20 11:40)
日本への投資促進で行動計画 岸田首相「月内にも示す」―Ｇ７経済界サミット(04/20 11:25)
日銀、春の支店長会議 植田総裁下で初開催(04/20 10:36)
米半導体大手、ＩＢＭ提訴 「ラピダスと営業秘密共有」(04/20 09:45)
円相場、１３４円７０～７１銭 ２０日午前９時現在(04/20 09:10)
脱石炭、日本の残り時間少ない 合成燃料、超高級車向け「ニッチ」―独次官インタビュー(04/20 07:06)
国内販売１千億円超 クレディＡＴ１債―日証協調査(04/19 22:45)
国際経済秩序の再構築提言へ ビジネス版Ｇ７サミット―経団連(04/19 20:53)
ＩＰＥＦ早期合意へ協力確認 西村経産相、米通商代表と会談(04/19 20:10)
新幹線ビジネス車両に新座席 追加料金で広く、「ひかり」などでも―ＪＲ東海・西(04/19 19:39)
３月訪日客、コロナ前６６％水準 １８１万人、回復に力強さ―政府観光局(04/19 18:47)
そごう・西武労組が署名活動 ファンド売却「池袋本店守る」(04/19 18:42)
東電、新潟に災害対策拠点 地域活性化にも活用(04/19 18:17)
関電、法人向けも１万件超 社員ら２０１０人関与―不正閲覧(04/19 18:08)
楽天モバイル、「プラチナバンド」の早期割り当て要望(04/19 18:07)
かんぽ生命社長に谷垣氏 千田氏は日本郵便社長、不正問題めど(04/19 18:03)
住友ゴム、水素エネルギーでタイヤ製造 白河工場でお披露目(04/19 17:34)
ウェブ会議障害も報告 利用者保護へ制度見直し―総務省会議(04/19 17:31)
ビジネスワイヤ
PR TIMES