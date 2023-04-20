パナソニック、衣類乾燥除湿機１６３万台をリコール 発煙・発火の恐れ
2023年04月20日15時53分
パナソニックは２０日、衣類乾燥除湿機１６３万９２３２台を発煙・発火の恐れがあるためリコール（回収・無償修理）すると発表した。これまでに国内外で発煙・発火が１２件発生。人的被害はなかったという。
パナソニック、衣類乾燥除湿機１６３万台をリコール 発煙・発火…
2023年04月20日15時53分
パナソニックは２０日、衣類乾燥除湿機１６３万９２３２台を発煙・発火の恐れがあるためリコール（回収・無償修理）すると発表した。これまでに国内外で発煙・発火が１２件発生。人的被害はなかったという。
こんな記事も
経済用語
経済
「社会課題の解決に貢献」 セブン５０周年で記念式典(04/20 16:07)
イオンリテール、発注精度４０％改善 ＡＩ使ったシステム、３８０店に導入拡大(04/20 16:02)
景気判断、７地域据え置き 資源高に懸念、コロナは緩和―日銀(04/20 15:56)
パナソニック、衣類乾燥除湿機１６３万台をリコール 発煙・発火の恐れ(04/20 15:53)
５０円高の２万８６５７円５７銭 ２０日の平均株価(04/20 15:08)
ブラジルで新型ＨＶ生産へ 環境車、４５０億円投資―トヨタ(04/20 14:43)
健保組合予算、過去最大の赤字 高齢者医療への拠出金増で―健保連(04/20 14:36)
伊藤忠、英・紙ストローメーカーに出資 十数億円、日本に導入も(04/20 13:49)
損害賠償請求「根拠なし」 ソフトバンクＧ(04/20 13:33)
チャットＧＰＴ「試みで利用」 松本総務相(04/20 12:37)
貿易赤字、過去最大の２１．７兆円 ２２年度、資源高・円安響く―財務省(04/20 12:26)
円相場、１３４円８０～８０銭 ２０日正午現在(04/20 12:07)
２４円高の２万８６３１円５３銭 ２０日午前の平均株価(04/20 11:40)
日本への投資促進で行動計画 岸田首相「月内にも示す」―Ｇ７経済界サミット(04/20 11:25)
日銀、春の支店長会議 植田総裁下で初開催(04/20 10:36)
米半導体大手、ＩＢＭ提訴 「ラピダスと営業秘密共有」(04/20 09:45)
円相場、１３４円７０～７１銭 ２０日午前９時現在(04/20 09:10)
脱石炭、日本の残り時間少ない 合成燃料、超高級車向け「ニッチ」―独次官インタビュー(04/20 07:06)
国内販売１千億円超 クレディＡＴ１債―日証協調査(04/19 22:45)
国際経済秩序の再構築提言へ ビジネス版Ｇ７サミット―経団連(04/19 20:53)
ＩＰＥＦ早期合意へ協力確認 西村経産相、米通商代表と会談(04/19 20:10)
新幹線ビジネス車両に新座席 追加料金で広く、「ひかり」などでも―ＪＲ東海・西(04/19 19:39)
３月訪日客、コロナ前６６％水準 １８１万人、回復に力強さ―政府観光局(04/19 18:47)
そごう・西武労組が署名活動 ファンド売却「池袋本店守る」(04/19 18:42)
東電、新潟に災害対策拠点 地域活性化にも活用(04/19 18:17)
関電、法人向けも１万件超 社員ら２０１０人関与―不正閲覧(04/19 18:08)
楽天モバイル、「プラチナバンド」の早期割り当て要望(04/19 18:07)
かんぽ生命社長に谷垣氏 千田氏は日本郵便社長、不正問題めど(04/19 18:03)
住友ゴム、水素エネルギーでタイヤ製造 白河工場でお披露目(04/19 17:34)
ウェブ会議障害も報告 利用者保護へ制度見直し―総務省会議(04/19 17:31)
ビジネスワイヤ
PR TIMES