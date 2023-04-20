日本選手の成績（１９日） 米大リーグ
2023年04月20日15時52分
【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算
数 打 点 塁 振 死 打 率 点 本
大 谷 ４ ０ ０ ０ ２ １ ．２８１ １１ ４
（時事）
日本選手の成績（１９日） 米大リーグ
2023年04月20日15時52分
【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算
数 打 点 塁 振 死 打 率 点 本
大 谷 ４ ０ ０ ０ ２ １ ．２８１ １１ ４
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